بالفيديو..شجار عنيف بين "فان وسيارة نقل" يثير الرعب بالبحيرة

كتب - عاطف مراد:

كشف قطاع الأمن العام ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام قائد سيارة "فان" بصحبة آخرين بالتعدي على قائد سيارة نقل ثقيل ومعاونه.

وأوضحت التحريات أن الواقعة وقعت بتاريخ 14 الجاري بسبب خلاف على أولوية المرور بين طرف أول: سائق سيارة نقل ومساعده، تعرض الأخير لإصابات وكدمات متفرقة، وطرف ثان: 4 أشخاص بينهم سائق "سيارة فان"، جميعهم من محافظة البحيرة.

وخلال المشاجرة، تبادل الطرفان الضرب، وألقى طرف المشاجرة الثاني حجارة على الطرف الأول.

تم ضبط طرفي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بما حدث، واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.