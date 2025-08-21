الداخلية: مصرع 6 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

كتب - علاء عمران:

لقي 6 عناصر إجرامية شديدي الخطوة مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان.

أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام رصدت أخطر بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

البؤرة تضم 6 عناصر إجرامية شديدي الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "مخدرات - قتل – شروع فى قتل – سرقة بالإكراه - سلاح نارى - بلطجة") تتخذ من دائرة قسم شرطة ثانى أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم رصد تحركاتهم وتتبعهم واستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة على القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم.

وضبط بحوزتهم (40 كيلو جرام من المواد المخدرة "20 كيلو جرام بانجو ، 10 كيلو جرام شابو ، 5 كيلو جرام هيدرو ، 5 كيلو جرام حشيش" – 1000 قرص مخدر - 7 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية، رشاش جرينوف، طبنجة" – 2 قنبلة يدوية - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 5 ملايين جنيه.

