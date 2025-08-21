إعلان

8 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

06:28 م الخميس 21 أغسطس 2025

حادث انقلاب ميكروباص

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن سقوط 8 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى أطفيح للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

حادث أطفيح طريق الكريمات انقلاب ميكروباص الجيزة المرور
