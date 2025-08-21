جثة و9 مصابين في حادث ميكروباص بـ"صحراوي الإسكندرية"

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون في حادث ميكروباص أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 67 اتجاه القاهرة.

نتج عن الحادث حالة وفاة و9 مصابين نقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد المركزي والتخصصي للعلاج، ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

