إعلان

جثة و9 مصابين في حادث ميكروباص بـ"صحراوي الإسكندرية"

05:16 م الخميس 21 أغسطس 2025

موقع الحادث

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون في حادث ميكروباص أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 67 اتجاه القاهرة.

نتج عن الحادث حالة وفاة و9 مصابين نقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد المركزي والتخصصي للعلاج، ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث ميكروباص الجيزة الشيخ زايد المرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير وتوضيح.. بيان من شعبة الذهب بشأن "ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية"
5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات- توقعات حالة الطقس