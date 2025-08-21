"لميس" تطلب الخلع بعد أسبوع زواج: "مش عايزني أخرج مع صحابي"

كتبت – فاطمة عادل:

لم تتوقع "لميس.ع"، البالغة من العمر 24 عامًا، أن يتحول زواجها المنتظر إلى كابوس لم يدم سوى أسبوع واحد، بعد أن اصطدمت بواقع مختلف تمامًا عن الوعود التي سبقت الزواج، وبعد أيام قليلة فقط من انتقالها إلى منزل الزوجية، وجدت نفسها محاصرة بقيود اعتبرتها غير مبررة، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لرفع دعوى خلع، حملت رقم 973 لسنة 2024، مؤكدة: "زوجي يمنعني من الخروج مع صديقاتي".

وفي تفاصيل الدعوى، قالت الزوجة: "كنت فاكرة إن حياتي هتتغير للأحسن، اتقدّم لي شاب شكله محترم، ووافقت عليه بعد ما أقنعني إنه هيوفرلي حياة مستقرة وهادية. لكن من أول يوم زواج، اكتشفت إن شخصيته متسلطة وبيفرض رأيه في كل حاجة، ومش بيديني أي مساحة من الحرية".

وأشارت "لميس" إلى أن أول خلاف نشب بينهما كان بسبب رغبتها في لقاء صديقاتها المقربات، وهو ما رفضه الزوج بشكل قاطع، قائلًا: "إنتي دلوقتي متجوزة ومالكش خروجات زي زمان". وأضافت: "حسيت إني اتحبست. أنا اتجوزت علشان أكون مرتاحة ومبسوطة، مش علشان أتعاقب أو أتنفي عن حياتي القديمة".

تابعت الزوجة حديثها قائلة: "حاولت أفهمه إن علاقتي بصحابي مش حاجة غلط، وإن الجواز مش معناه إن الست تبعد عن كل حياتها، لكنه كان بيرفض أي نقاش، وبيتدخل في كل تفاصيل يومي. حتى لما بزور أهلي، بيعد الوقت ولو اتأخرت شوية بيعمل مشكلة كبيرة".

وأكدت "لميس" أنها بذلت محاولات عديدة للحفاظ على بيتها، لكنها لم تجد من الزوج إلا مزيدًا من التشدد والتحكم، قائلة: "أنا لسه صغيرة، ومش هقدر أعيش مع شخص شايف إن الجواز يعني الست تتقفل عليها الباب. ده مش طبيعي، ومش هو ده اللي اتفقت عليه قبل الجواز".

وأضافت في دعواها أن الحياة مع زوجها باتت مستحيلة في ظل غياب التفاهم والاحترام، مؤكدة: "الجواز مش سجن، ولازم يكون مبني على المشاركة والاحترام، مش السيطرة والمنع. أنا بحب الحرية وبحب صحابي، ولو هو مش قادر يتقبل ده، يبقى العيشة معاه صعبة".

واختتمت "لميس" حديثها بالتأكيد على أنها لجأت إلى الخلع بعد أن رفض زوجها الطلاق بالتراضي، وأن دعواها لا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن ولم يُفصل فيها بعد.

