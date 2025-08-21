ضبط 107 ألف مخالفة مرورية خلال 24 على مستوى الجمهورية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 107553 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).



وأجرت فحص لـ2321 سائق تبين إيجابية 174 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.



كما تمكنت من ضبط 1123 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) على الطريق الإقليمي، وفحص 206 سائق تبين إيجابية عدد 15 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد 18 محكوم عليهم بإجمالى 24 حكم، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.



ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية لحملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





