حبس عاطل استغل أطفالًا في التسول ببولاق.. وتسليمهم لدور الرعاية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال أطفال في أعمال التسول بمنطقة بولاق الدكرور، كما قررت تسليم طفلين ضبطا برفقته إلى إحدى دور الرعاية المختصة بالأحداث.

كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قد تمكنت من ضبط المتهم، عاطل له معلومات جنائية، أثناء استغلاله طفلين في بيع السلع بطريقة إلحاحية واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبمواجهته اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الطفلين بدور الرعاية، في إطار جهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث.