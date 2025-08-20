حلم الثراء السريع.. ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في الخليفة

كتب- أحمد أبو النجا:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 متهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام المتهمين بأعمال حفر للتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



