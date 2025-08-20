إعلان

حلم الثراء السريع.. ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في الخليفة

03:29 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

ضبط 3 أشخاص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 متهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.
كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام المتهمين بأعمال حفر للتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الخليفة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ضبط متهمين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة