محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان اليوم



كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بنشر مقاطع فيديو خاصة حصل عليها دون وجه حق، مقابل الحصول على مبالغ مالية بمنطقة الطالبية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة ابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب، وهو الحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء تلك الأمور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان الفنان طارق ريحان قد حرر بلاغًا اتهم فيه أحد الأشخاص بسرقة مقاطع فيديو خاصة من هاتفه المحمول، واستخدامها في تهديده وابتزازه ماليًا مقابل عدم نشرها، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للمحاكمة.