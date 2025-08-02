كتب- أحمد أبو النجا:

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية الاقتراع في اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وعدم وجود أية عقبات تعترض سير العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج التي تُجري بها الانتخابات.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي من داخل غرفة العمليات المركزية المتصلة بمقار المراكز الانتخابية في السفارات والقنصليات المصرية عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، إن الهيئة لم تتلق أية شكاوى من سفراء مصر أو قناصلها في الخارج الذين يتولون رئاسة لجان الاقتراع.

وأشار المستشار بنداري إلى أن الهيئة تلقت من البعثات الدبلوماسية ما يفيد بأن لجان الاقتراع فتحت أبوابها تباعًا في الموعد المحدد لبدء التصويت في التاسعة صباحًا، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وأن العملية تسير بسلاسة وانتظام، ويتم تمكين كل من يتقدم للإدلاء بصوته من التصويت بسهولة، دون عناء، وفي غضون دقائق قليلة، وفق الإجراءات التي وضعتها الهيئة.

وأضاف أن الهيئة ستظل على تواصل مستمر مع جميع السفارات والقنصليات التي يُجرى بها التصويت حتى انتهاء اليوم الثاني والأخير من العملية الانتخابية، وبدء أعمال فرز الأصوات والحصر العددي لها وإبلاغ الهيئة بالنتائج.

وشدد بنداري على حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تمكين جميع المواطنين المصريين المقيمين في الخارج، وكذلك من يتصادف وجودهم خارج البلاد خلال فترة التصويت، والمقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، من الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن إتاحة التصويت للمصريين بالخارج يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري وأحكام القانون.

وأوضح أن الهيئة تهدف، من خلال المؤتمرات الصحفية التي تعقدها على مدار اليوم الانتخابي، إلى إطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية ومستجداتها، في إطار من الشفافية التامة.

وأعرب مدير الجهاز التنفيذي عن تقدير الهيئة للجهد الكبير الذي يبذله رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الإشراف على العملية الانتخابية، وتعاونهم المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات في سبيل إنجاح هذا الاستحقاق، بما يعكس قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدستورية.

وقد أجرى المستشار بنداري اتصالات بالفيديو كونفرانس مع عدد من السفراء والقناصل المصريين حول العالم، وأكد عدد منهم أن اليوم الأول من التصويت شهد إقبالًا ملحوظًا وحرصًا كبيرًا من أبناء الجاليات المصرية على المشاركة.

وأضافوا أن جميع جوانب العملية الانتخابية تسير بشكل مستقر من النواحي الفنية والإجرائية والأمنية، وأن لجان الاقتراع فتحت أبوابها في المواعيد المحددة، دون وجود أية عوائق تعترض سير الانتخابات.