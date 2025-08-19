إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استيلاء شخص على مبالغ مالية من قائدي سيارات بالجيزة

06:53 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

المتهم

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بوضع قيد حديدي على إطارات السيارات ثم يقوم بفكه عقب تحصله على مبالغ مالية من مالكيها بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية)، وبمواجهته أقر بارتكاب ما ورد بمقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سرقة أموال الطالبية الجيزة فيديو
