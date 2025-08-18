إعلان

هدير عبدالرازق تقاضي حسابات على مواقع التواصل بعد نشر فيديو منسوب لها

07:15 م الإثنين 18 أغسطس 2025

البلوجر هدير عبدالرازق

كتب ـ رمضان يونس:

تقدّم وكيل البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو منسوب لها، في محاولة لإثارة الجدل من جديد عقب الفيديو الذي سبق وأن نشرته منذ شهر بشأن واقعة اعتداء طليقها عليها.

3bc7f21d-117b-4fee-8585-a8b4f35e2e58

وحمل البلاغ رقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو قيد التحقيق والفحص حاليًا أمام النيابة الاقتصادية.
وتضمّن البلاغ اتهامات بارتكاب جرائم اصطناع فيديوهات والتزييف ونسبها زورًا إلى موكلته، فضلًا عن تعمد إزعاجها، والطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات، إضافة إلى استغلال برامج معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، بما يمس بسمعتها واعتبارها.


وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد تداولوا مؤخرًا مقطع فيديو جديدًا منسوبًا إلى "هدير عبد الرازق"، ما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي ضد ناشريه، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

