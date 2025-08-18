إعلان

إصابة 9 موظفين في حادث سوزوكي فان بطريق السويس

06:16 م الإثنين 18 أغسطس 2025

انقلاب سيارة سوزوكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 موظفين في انقلاب سيارة سوزوكي فان بطريق السويس اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سياره سوزوكي فان بطريق السويس أمام معرض السلاب في الاتجاه القادم من العاصمة الإدارية اتجاه القاهرة.

أصيب عن الحادث سقوط 9 مصابين يعملون في وزارة العدل، نقلوا إلى مستشفى الشروق للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة سوزوكي طريق السويس موظفين وزارة العدل المرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟