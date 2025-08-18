إصابة 9 موظفين في حادث سوزوكي فان بطريق السويس

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 موظفين في انقلاب سيارة سوزوكي فان بطريق السويس اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سياره سوزوكي فان بطريق السويس أمام معرض السلاب في الاتجاه القادم من العاصمة الإدارية اتجاه القاهرة.

أصيب عن الحادث سقوط 9 مصابين يعملون في وزارة العدل، نقلوا إلى مستشفى الشروق للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

