سقوط سائق "توك توك" خالف المرور وسار عكس الاتجاه في الإسكندرية

04:03 م الإثنين 18 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، يظهر قائد مركبة «توك توك» يسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط المركبة وقائدها، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية وله معلومات جنائية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد اختصار الطريق.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

سائق توك توك الإسكندرية وزارة الداخلية شرطة محرم بك بالإسكندرية
