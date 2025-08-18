سقوط سائق "توك توك" خالف المرور وسار عكس الاتجاه في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، يظهر قائد مركبة «توك توك» يسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط المركبة وقائدها، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية وله معلومات جنائية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد اختصار الطريق.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.