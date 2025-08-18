إعلان

بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة المقطم

12:43 م الإثنين 18 أغسطس 2025

مشاجرة المقطم

background

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وقوع مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بسلاح أبيض في القاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، تلقى قسم شرطة المقطم بالقاهرة بلاغًا بحدوث مشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء، بين طرف أول: (شخصان – أحدهما مصاب بجروح بالجسم – وسيدة)، وطرف ثانٍ: (صاحب مطعم – مصاب بجرح بالجسم)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك على خلفية خلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

