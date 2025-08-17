كتب- أحمد عادل:

نفت والدة الممرضة المتهمة بإشعال حريق داخل الرعاية المركزة بمستشفى حلوان العام عمدًا، الاتهامات المنسوبة إلى نجلتها.

وقالت والدة "شروق ع."، إن الحريق اندلع بأحد الأسرة داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى ثم امتد إلى باقي الغرف، وأثناء ذلك كانت نجلتها مع أصدقائها الممرضين ينقذون المرضى ويخرجوهم من الغرف.

وتابعت والدة المتهمة أن أصدقاء ابنتها شهدوا أمام جهات التحقيق أنها كانت خارج الغرفة الأولى أثناء اندلاع النيران.

وأضافت: "بنتي شغالة ممرضة واسألوا عنها المرضى وزمايلها وكل الموجودين في المستشفى، طبيعي بنتي تدخل الغرف وتخرج منها لأن دا شغلها، والغرفة ولعت مرتين، مرة كان فيها المرضى ومرة وهي فارغة من المرضى".

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من المستشفى يفيد باشتعال النيران في وحدة الرعاية المركزة؛ فانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى دون إصابات.

وبالفحص تبيّن وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم التحفظ على الممرضة المشتبه بها لاتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.