حكم قضائي جديد بشأن عقوبة حبس محمد الباز في قضية "فؤاد نجم"

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، وقف عقوبة الحبس الصادرة بحق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والاكتفاء بتغريمه ماليًا لوقف تنفيذ العقوبة، في القضية المتهم فيها بسبّ الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في يونيو الماضي حكمًا بحبس الباز شهرًا واحدًا، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به أسرة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، اتهمت فيه رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" بسبّ وقذف نجم، من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".