سمر تقاضي زوجها أمام المحكمة: "مفيش مناسبة إلا ويجرحني"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدّمت "سمر. م"، 28 سنة، بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مبررة طلبها بأن زوجها تعمّد أن يحطم جزءًا من أنوثتها ويؤذيها نفسيًا، بعدما اشترى لها صابونة تسببت في تساقط شعرها، رغم علمه بمدى اهتمامها الشديد به.

وقالت الزوجة في دعواها: "من أول يوم جواز وهو بيتعمد يضايقني.. كنت فاكرة الموضوع هزار أو مجرد طباع مختلفة، لكن اكتشفت إنه بيدور على أي حاجة تخليني أتعكنن، ومفيش مناسبة إلا ويجرحني. أنا طول عمري بهتم بشعري.. حتى أهلي وأصحابي عارفين الطبع ده عني، وهو عارف قد إيه الموضوع مهم بالنسبة لي. لكن فاجئني إنه جابلي صابونة وقال إنها هتخلي شعري أنعم وأجمل، ولما استخدمتها لقيت شعري بيقع خصلة ورا التانية".

وتابعت: "واجهته باللي حصل وافتكرت إنه هيهتم أو يعتذر، لكن صدمتي كانت في رده.. ضحك وقاللي: (أهو كده أرتاح منك شوية، عايز أشوفك من غير الدلع الكتير). حسيت إن مشاعري ولا راحتي مش فارقة عنده، بالعكس بيتعمد يجرحني".

وأوضحت الزوجة أن هذا الموقف لم يكن الأول، بل سبقه سلسلة من التصرفات التي وصفتها بـ"المقصودة"، قائلة: "قبلها بأيام كنت مستنية عزومة عند أهلي، لكنه دخل معايا في جدال على سبب تافه، ومنعني أروح.. وكأنه لازم يكدّر فرحتي. أنا تعبت ومش قادرة أكمل حياتي بالشكل ده".

وأكدت أنها حاولت إصلاح العلاقة أكثر من مرة لكن دون جدوى: "اتكلمت معاه كتير، وقلت له إحنا لسه في أول الطريق ولازم نحافظ على بعض.. لكنه ما بيسمعش، ولا عايز يديني إحساس بالاحترام أو التقدير".

واختتمت "سمر" حديثها قائلة: "أنا مش طالبة منه حاجة.. غير إني أعيش مرتاحة وبكرامتي من غير إهانة. عشان كده قررت أرفع دعوى خلع وأنهي حياة مليانة وجع نفسي ومعنوي".

ورفعت الزوجة دعواها التي حملت رقم 961 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.