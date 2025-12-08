مشاجرة بالشوم بين 9 أشخاص بالشرقية.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب - أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بالشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الفحص كشف عن أن المشاجرة حدثت بتاريخ 4 الجاري بمركز شرطة الحسينية، بين طرف أول مكون من 5 أشخاص (إصابة اثنين منهم بجروح قطعية متفرقة)، وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص (إصابة ثلاثة منهم بجروح قطعية، والرابع بكسر في قاع الجمجمة وتم نقله لتلقي العلاج اللازم).

وأضاف البيان أن جميع المشاركين مقيمون بدائرة المركز، وأن الخلافات كانت حول الجيرة، ما أدى إلى الاعتداء بينهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية.

تمكن رجال الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض و6 عصي خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

