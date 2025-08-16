كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن احتجاز أحد الأشخاص والتعدي عليه

في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو يظهر خلالها قيام "صانع محتوى" باحتجاز أحد الأشخاص داخل أحد العقارات والتعدي عليه بالضرب والسب.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الفحص أسفر عن الآتي: تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات أمكن ضبط القائمـة على نشر المقاطع (صانعة محتوى). وبمواجهتها أقرت بأنها قامت بنشر المقاطع المشار إليها على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي نكايةً في طليقها (صانع محتوى – له معلومات جنائية – مقيم بالقاهرة – مرتكب واقعة التعدي)، حيث تحصلت عليها من هاتفه دون علمه.

كما تم ضبط (طليق المذكورة)، وكذا القائم على تصوير مقاطع الفيديو (له معلومات جنائية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة خلال شهر ديسمبر 2023، حيث قاما باصطحاب المجني عليه (صاحب معرض سيارات – له معلومات جنائية – مقيم بالجيزة) عنوةً من محل إقامته إلى شقة خاصة بأحدهما تحت الإنشاء بمدينة السويس آنذاك، وذلك لوجود خلافات بين المجني عليه والقائم على تصوير المقاطع.

وبمواجهة المجني عليه نفى تقدمه ببلاغ في هذا الشأن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

