قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب فيديو المتحف المصري الكبير

12:54 ص السبت 16 أغسطس 2025

عبد الرحمن خالد

القاهرة - مصراوي:

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الشاب عبدالرحمن خالد بعد نشره فيديو بالذكاء الاصطناعي عن المتحف المصري الكبير، تضمَّن ظهور محمد صلاح وميسي.

وكانت مأمورية من قوات الأمن ألقت القبض على الشاب وأودعته قسم شرطة الهرم انتظارًا لنتيجة التحقيقات.

وظهر خلال الفيديو عدد من الشخصيات الهامة في مجالات الفن وكرة القدم المصريين والعالميين يحتفلون -افتراضيًا- بافتتاح المتحف المصري الكبير.

بدورها، نفت وزارة السياحة والآثار صلتها بمقطع الفيديو مؤكدة أنه لا يمثل إعلانا رسميا باحتفالية افتتاح المتحف المقرر افتتاحه الأول من نوفمبر المقبل.

عبد الرحمن خالد فيديو افتتاح المتحف وزارة السياحة
