ماذا وجدت قوات الأمن بحوزة الراقصة "بوسي الأسد" بعد ضبطها؟

09:38 م الجمعة 15 أغسطس 2025

بوسي الأسد

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بمنطقة الهرم بالجيزة، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعُثر بحوزتها على 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة تثبت نشاطها المخالف للقانون.

وأوضحت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمة نشرت مقاطع تظهر خلالها بملابس منافية للآداب العامة وبصورة مبتذلة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


الراقصة بوسي الأسد ضبط بوسي الأسد
