الداخلية تكشف تفاصيل القبض على "بلوجر الإسكندرية" نشرت محتوى خادش

كتب ـ عاطف مراد:

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على إحدى السيدات "بلوجر" لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة في بيانا لها، اليوم الجمعة، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة .

عقب تقنين الإجراءات تمكن أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المذكورة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.