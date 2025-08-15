إعلان

نهاية "تجار الآيس" في كمين مباحث الجيزة

03:06 م الجمعة 15 أغسطس 2025

بيع مخدرات

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية ويروجان للمواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكبا الواقعة تبين أنهما عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالجيزة، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس فرد محلى، وسلاح أبيض، والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

