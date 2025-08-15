خلاف على تصليح التكاتك.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خناقة السلام"

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وصاحب ورشة لتصليح مركبات "توك توك" بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال المجني عليه "صاحب ورشة لتصليح مركبات "توك توك" مقيم بدائرة قسم السلام، وأفاد بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص "سائق" بسبب خلافات على أجره صيانة المركبة الخاصة بالمشكو في حقه تعدى خلالها عليه بالسب والضرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو في حقه وبحوزته "عصا خشبية"، المستخدمة في الواقعة، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، حيال المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.