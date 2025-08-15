الأمن يضبط 8 تشكيلات عصابية وينفذ 84 ألف حكم في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في مختلف محافظات الجمهورية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 424 قضية مخدرات بحوزة 484 متهمًا، شملت كميات متنوعة من المواد المخدرة.

كما تم ضبط 199 قطعة سلاح ناري و231 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 84,499 حكمًا قضائيًا متنوعًا، من بينها أحكام جنايات وحبس وغرامات ومخالفات.

وتمكنت الحملات من ضبط 8 تشكيلات عصابية تورطت في 23 واقعة، إلى جانب القبض على 12 متهمًا هاربًا و14 متهمًا من ممارسي أعمال البلطجة.

كما شملت الحملات ضبط 246 دراجة نارية مخالفة و25,201 مخالفة مرورية، إضافة إلى فحص 55 من قائدي السيارات على الطرق السريعة، تبين تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة.