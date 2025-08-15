إعلان

ضبط مخزن كتب دراسية خارجية بدون ترخيص بالقاهرة

01:29 م الجمعة 15 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص بالقاهرة، لقيامه بتوزيع وبيع كتب دراسية خارجية بدون تصريح رسمي.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 3025 نسخة من كتب دراسية خارجية لمختلف المواد والمراحل التعليمية، في مخالفة صريحة لقانون حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهة المتهم، أقر بتورطه في الجريمة بالاشتراك مع مالك المخزن بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حقوق الملكية الفكرية الإدارة العامة لمباحث المصنفات مخزن كتب دراسية خارجية بدون ترخيص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان