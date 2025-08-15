ضبط مخزن كتب دراسية خارجية بدون ترخيص بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص بالقاهرة، لقيامه بتوزيع وبيع كتب دراسية خارجية بدون تصريح رسمي.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 3025 نسخة من كتب دراسية خارجية لمختلف المواد والمراحل التعليمية، في مخالفة صريحة لقانون حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهة المتهم، أقر بتورطه في الجريمة بالاشتراك مع مالك المخزن بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.