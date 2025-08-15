كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية الخطرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، تورط عناصر جنائية شديدة الخطورة في جلب وتجارة المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات.

وأوضحت التحريات أن هذه العناصر سبق اتهامها والحكم عليها في قضايا "اتجار بالمخدرات، سلاح ناري وبلطجة، سرقة بالإكراه".

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، ما أسفر عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق نار بمحافظتي الشرقية والدقهلية، وضبط باقي المتهمين.

وضبطت القوات بحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، هيروين)، و63 ألف قرص مخدر، و47 قطعة سلاح ناري (19 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 8 طبنجات، 15 فرد خرطوش).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 110 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.