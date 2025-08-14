إعلان

سجلها الجنائي صادم.. الداخلية تكشف كواليس سقوط "بلوجر الغربية"

07:45 م الخميس 14 أغسطس 2025

بلوجر الغربية

القاهرة - مصراوي:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على "بلوجر الغربية" وتبين أن لها معلومات جنائية.

أوضحت الوزارة في بيانها مساء الخميس أنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن خروجاً على الآداب العامة وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة "لها معلومات جنائية"، واعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

بلوجر بلوجر الغربية صانعة محتوى الغربية الداخلية فيديوهات
