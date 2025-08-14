مشادة على أولوية المرور تتحول لبلطجة بالسلاح بكفر الشيخ

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة باستخدام سلاح أبيض بكفر الشيخ.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين القائم على النشر "قائد دراجة نارية" وطرف ثان قائد مركبة "توك توك" مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ"؛ لخلاف بينهما على أولوية المرور.

الثانى اعتدى على الأول مستخدماً سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته وأمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.