بـ3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق داخل شقة في منطقة النزهة



كتب- محمد فتحي:

نجحت قوات الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة النزهة.

البداية كانت بورد بلاغا من الأهالي إلى غرفه عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق في شقة ١٠ شارع عمر بكير من شارع سانت فاتيما بدائرة قسم النزهة.

على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمت عملية إخماد النيران المشتعلة في المكان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.