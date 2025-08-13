قرار جديد بشأن المتهم بقتل زوجته الحامل بسبب المخدرات في المعادي

كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل زوجته الحامل، بعد التعدي عليها بالضرب المبرح بسبب اعتراضها على تعاطيه المخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، والتي بدأت بسماع الجيران أصوات صرخات من داخل عش الزوجية، ثم تحولت إلى صمت مطبق بعدما سقطت الزوجة جثة هامدة.

وتبين من التحقيقات أن الزوج كان مدمنًا للمخدرات، وبعد الزواج تكررت مشاجراته مع زوجته بسبب رفضها ذلك الوضع، وكونهما مقبلين على حياة جديدة بسبب حملها في مولودهما، ويحتاجان للنقود، فتوالت المشاحنات والمشاجرات بينهما.

يوم الواقعة وقعت مشادة قوية بينهما، فسمع صداها الجيران، فما كان من المتهم الذي تمكنت منه السموم، إلا أن قرر ضربها ضربًا مبرحًا، دون مراعاة بروز بطنها الواضح أمامه، ولم يكتف بذلك بل أحضر آلة حادة وانهال عليها بالضرب، مما أحدث لها إصابات وجروح شديدة، وسقطت أرضًا، وفر المتهم هاربًا بعد رؤيتها غارقة في دمائها دون محاولة إنقاذها.

وثبت بتقرير مناظرة الجثة والتقرير الأولى للطب الشرعي أن المجني عليها في عقدها الثاني، في شهورها المتقدمة من الحمل، توفيت إثر تعرضها لضرب شديد باستخدام آلة حادة أدى إلى جروح قطعية، ونزيف دموي حاد أسفر عن وفاتها، ووفاة الجنين داخل أحشائها، وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادي، بلاغًا يفيد بوجود قتيلة، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها الزوج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وحرر المحضر اللازم، وعرضه على النيابة.