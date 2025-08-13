الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط 1509 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الوزارة، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، جهودها المكثفة خلال 24 ساعة، وأسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية متعددة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1509 قضايا متنوعة تتعلق بمخالفات داخل محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطارات.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3380 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، فيما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 470 قضية في مجالات الضرائب العامة، والجمارك، وتحري المدينين لصالح مصلحة الضرائب.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بكافة أنحاء الجمهورية، لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف أشكال الخروج على القانون، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الجريمة.