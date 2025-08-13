كتب – أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، عن صورة من هاتف المتهمة تجمعها بمؤسس التشكيل العصابي وآخرين.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنه بمواجهة المتهمة "سارة خليفة" بصورة فوتوغرافية ملتقطة بهاتفها المحمول تجمع 10 أشخاص من بينهم المتهمة، قررت أن الصورة كانت في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها في أحد الديسكوهات.

وتابعت "سارة خليفة" أن معظم الأشخاص الظاهرين في الصورة أصحابها وتربطهم علاقة صداقة عادية، وأقسمت أنها لا تعلم هوية 3 أشخاص، وعن سبب قسمها بعدم معرفة الشخص الأخير تحديدًا قالت: "أنا بقسم معرفش ولا واحد من الثلاثة".

وبسؤال المتهمة عن قولها إن الشخص الأخير هو "د. ع" المتهم الأول في القضية، أجابت: "معرفش ممكن تكون متركبة".

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.