الوطنية للانتخابات: إجراء جولة إعادة انتخابات الشيوخ في 5 دوائر

كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وكشفت النتيجة الرسمية عن إجراء جولة الإعادة في محافظات الأقصر والغربية وبني سويف والوادي الجديد والإسماعيلية.

وأوضح القاضي حازم بدوي، عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي، والتي وصلت نحو 11 مليونا و321 ألفا و70 صوتا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أن ما يقرب من 11 مليونا و650 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، بنسبة مشاركة بلغت 17.1%، وذلك من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وأُجريت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية يومي 4 و5 من أغسطس الجاري، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مشددة في مختلف الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية. وذلك على مستوى 8.286 لجنة انتخابية بمقار مختلفة تشمل المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، تحت إشراف قضائي كامل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بمشاركة 9.500 قاضٍ و2.500 قاضية.

كما وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة العملية الانتخابية من قبل 18 سفارة، و9 منظمات دولية، و58 منظمة محلية، إلى جانب 230 وسيلة إعلامية محلية ودولية حاصلة على تصاريح التغطية.