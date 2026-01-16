إعلان

أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب وينفذ 275 حكمًا خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:31 م 16/01/2026

تنفيذ الأحكام

واصلت وزارة الداخلية جهودها لتشديد الرقابة على جميع المنافذ، حيث أسفرت حملات قطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية.

كما تم ضبط 3887 مخالفة مرورية متنوعة، و73 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 275 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إلى جانب ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ الجمهورية.

تنفيذ أحكام شرطة حملة الداخلية

