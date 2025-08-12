إعلان

تصاعد الدخان بشارع مصر والسودان بحدائق القبة والمطافي تتدخل

07:39 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

حريق حديقة عقار

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بحديقة عقار بحدائق القبة دون إصابات، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان بشارع مصر والسودان.

دفع مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم. وتبين اشتعال النيران بحديقة عقار مكون من 6 طوابق.

الحريق امتد إلى واجهة العقار عن طريق الأشجار وأمكن السيطرة قبل امتداد النيران إلى الوحدات السكنية مع تنفيذ عملية التبريد.

حريق حديقة عقار حدائق القبة القاهرة
