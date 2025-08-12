إعلان

لزيادة المشاهدات.. ضبط شابين سبّا فتاة وصورا الواقعة ببني سويف

03:01 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

المتهمان

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بتوجيه السباب لإحدى الفتيات ببني سويف.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توجيه السباب لإحدى الفتيات ضبط شابين سبا فتاة وزارة الداخلية شابين يسبا فتاة وصورا الواقعة
