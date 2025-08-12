لزيادة المشاهدات.. ضبط شابين سبّا فتاة وصورا الواقعة ببني سويف

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بتوجيه السباب لإحدى الفتيات ببني سويف.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.