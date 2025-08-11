إعلان

لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 646 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

11:38 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

الخوذة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 646 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخوذة الدراجات النارية وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن