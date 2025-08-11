جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟

كتب - محمد شعبان:

اتهم ولي أمر طالبة مدرسًا بإرسال صور خادشة للحياء إلى ابنته القاصر بإحدى مدارس الطالبية غرب الجيزة.

وبحسب بلاغ الأب، فإن المدرس أرسل الصور المخلة من هاتفه الشخصي إلى هاتف ابنته، ما دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتمكنت المباحث من تحديد هوية المدرس وضبطه، تمهيدًا لإحالته للتحقيقات.

