"طلبت تشغيل التكييف فسحلها في الشارع".. ضحية جديدة لسائقي النقل الذكي

11:26 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

مكيف السيارة

كتب - محمد شعبان:

رحلة عادية على متن سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي تحولت إلى مشهد صادم في شوارع أكتوبر، بعدما تعرضت سيدة للسحل والسباب بسبب طلبها تشغيل التكييف.

الضحية، وهي في الأربعينيات من عمرها، طلبت سيارة نقل ذكي للانتقال من مول شهير إلى منزلها، وأثناء الرحلة طلبت من السائق تشغيل المكيف قائلة: "الجو حر.. شغّل التكييف لو سمحت"، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.

لم يقف الأمر عند الرفض، إذ نشبت بينهما مشادة كلامية حادة، ليقرر السائق، الذي يبلغ من العمر عشرين عامًا، إنزالها من السيارة، وأثناء نزولها تحرك بالسيارة ما أدى إلى سقوطها أرضًا، قبل أن يعود ويوجه لها ألفاظًا مسيئة أمام المارة.

التحريات توصلت إلى هوية السائق المشكو في حقه، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه لسماع أقواله.

شركات النقل الذكي مشادة كلامية مشهد صادم
