الداخلية: ضبط 121 ألف مخالفة مرورية و184 حالة تعاطٍ للمخدرات في يوم واحد

12:58 م الأحد 10 أغسطس 2025

حملات مرورية

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 121946 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما فحصت الأجهزة الأمنية 2494 سائقًا، وتبين إيجابية 184 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 1139 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 165 سائقًا، وتبين إيجابية 12 حالة لتعاطي المخدرات، إضافة إلى ضبط 15 محكومًا عليهم بإجمالي 29 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مخالفة مرورية الهاتف المحمول الحملات المرورية
