أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 73 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 73704 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائي- التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 744 مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة).

وكذا فحص 355 سائق وإيجابية عدد 48 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وضبط 36 محكوم عليه بإجمالي 136 حكم، كما تم التحفظ على 7 سيارات لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.