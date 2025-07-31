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ضبط 446 قضية ضرائب وجمارك في يوم واحد

01:00 م الخميس 31 يوليه 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب - عاطف مراد:

كثّفت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في مختلف المحافظات، ضمن جهودها لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جميع صور الجريمة.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 446 قضية خلال 24 ساعة، تضمنت قضايا في مجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحريات ضد مدينين لمصلحة الضرائب.

كما تمكّنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3728 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات التعاقد، في حين تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1338 قضية متنوعة داخل القطارات ومحطات المترو والسكك الحديدية.

وأسفرت جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 84 قضية، تنوّعت بين مخالفات بناء، وتشغيل محال بدون ترخيص، وتنفيذ قرارات إدارية مختلفة.

جاء ذلك بالتنسيق بين قطاعات الأمن الاقتصادي وجهات الاختصاص المختلفة، استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة المخالفات والجرائم بمختلف أشكالها.

وأعلنت الوزارة استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لمواجهة أي خروج على القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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