ضبط 115 ألف مخالفة مرورية وكشف 236 متعاطيًا خلال 24 ساعة

كتب - عاطف مراد:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق بكافة محافظات الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، ضمن جهودها لتعزيز السلامة العامة على الطرق.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 115,772 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة، وارتكاب مخالفات مثل الوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما فحصت الأجهزة الأمنية عدد 2,790 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين تعاطي 220 منهم لمواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

في السياق نفسه، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وذلك لضبط التجاوزات والمخالفات الجسيمة.

وتمكنت القوات خلال 24 ساعة من ضبط 1,157 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما تم فحص 257 سائقًا على الطريق ذاته، وتبين تعاطي 16 منهم للمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا، والتحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور.





