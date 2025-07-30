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النيابة العامة: انخفاض نسبة المخالفات المرورية 25% وحوادث الطرق 37%.. فيديو

08:05 م الأربعاء 30 يوليو 2025

المخالفات المرورية

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كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت النيابة العامة، منذ قليل، مواصلة جهودها لضبط المرور، حيث نشرت فيديو للمواطنين لتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات المرورية على الطرق تجنبا للحوادث التي تحصد العديد من الأرواح.

وطالبت النيابة العامة من المواطنين الالتزام بالتعليمات المروية، وذلك عبر فيديو تحت شعار "من أجل سلامة الجميع".

وأشار فيديو النيابة العامة إلى أن جهود الدولة ساهمت في انخفاض المخالفات المرورية بنسبة 25%، وأن الحوادث انخفضت أيضا 37%.

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