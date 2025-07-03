"تعذيب حتى الموت".. ماذا قالت المحكمة في حكم إعدام قاتلي اللواء اليمني؟

كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها في استئناف 4 متهمين على حكم الإعدام الصادر بحقهم، لاتهامهم بقتل الجنرال اليمني "حسن صالح"، داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور.

وجاء في الحيثيات، أن حسبما استقر في يقين المحكمة للواقعة من أقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة وما جرى في جلسات المحاكمة، حيث أن الواقعة تتحصل في تعرف إحدى المتهمات على المجني عليه خلال مروره بسيارته بكورنيش النيل، واتفقا على اللقاء داخل شقته، وبعد ذلك أبلغت شريكتها والمتهمين الآخرين بثراء الضحية واتفقوا على تخديره وسرقته.

وفي يوم الجريمة، توجه المتهمون إلى شقة المجني عليه، حيث قامت المتهمتان بإعطائه مشروبًا يحتوي على أقراص مخدرة (كلوزابين)، ثم فتحتا الباب للمتهمين الآخرين، اللذين دخلا الشقة وانهالا على الضحية بالضرب مستخدمين مطواة وسلاح أبيض واعتدوا عليه حتى فقد وعيه.

وأثناء ذلك قام أحد المتهمين بالتعدي على المجني عليه وهتك عرضه وتجريده من ملابسه وتصويره، فيما تولت المتهمتان سرقة متعلقات الشقة من أموال وهواتف وأجهزة إلكترونية ومستندات.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي خنقًا نتيجة "كتم النفس"، وأن آثار المقاومة الواضحة على جسده تشير إلى تعرضه للتعذيب قبل الوفاة، كما أن المادة المخدرة التي وُجدت في أحشائه ساهمت في وفاته.

وقضت المحكمة بعدم قبول استئناف 3 متهمين بسبب تقديم الاستئناف بعد الميعاد القانوني المحدد، كما قررت قبول استئناف المتهم الرابع "رمضان م." على حكم إعدامه شنقًا شكلًا، وفي الموضوع قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.