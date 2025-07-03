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قرار جديد بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس النرجس

02:38 م الخميس 03 يوليه 2025

حادث دهس النرجس

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كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل السيدة المتسببة في وفاة سيدة وإصابة 4 أخريات إثر حادث دهس بإحدى الحدائق في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، بعد تصالح الطرفين.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من إحدى السيدات، تُفيد بارتكابها حادث دهس أثناء قيادتها السيارة في أحد شوارع حي النرجس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تبيّن أن المتهمة قد دهست عددًا من السيدات داخل الحديقة، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 4 أخريات، تم نقلهن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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حادث دهس النرجس النيابة العامة بالقاهرة الجديدة حادث دهس حي النرجس منطقة التجمع الخامس
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