كتب- أحمد أبو النجا:

وجَّه المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رسالة رسمية إلى أعضاء الهيئة من المستشارين والمستشارات، بمناسبة مشاركتهم في الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر انطلاقها مطلع أغسطس المقبل، مؤكدًا أهمية الدور الوطني الذي يضطلعون به في هذه المرحلة.

وقال رئيس الهيئة في كلمته: "أتوجه إليكم اليوم ومصر على أعتاب خطوة جديدة في مسيرتها الديمقراطية، متمثلة في الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات الغرفة الثانية من السلطة التشريعية، وهي مجلس الشيوخ المصري."

ودعا الشناوي أعضاء النيابة الإدارية إلى الالتزام التام بأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على ثقته الكاملة في وعيهم وحسهم الوطني العالي، وقدرتهم على أداء هذا الواجب المقدس بأمانة وتجرد، باعتبارهم أمناء على إرادة الناخبين.

وتابع: "حرصكم على أداء هذا الدور الحيوي يعكس إدراككم العميق لحجم المسؤولية الوطنية والأمانة التي ألقيت على عاتقكم. أنتم تمثلون صورة الدولة التي تحترم سيادة القانون، وتجسدون رسالتها أمام العالم في ضمان انتخابات نزيهة تحترم حقوق المواطنين السياسية."

وأكد المستشار الشناوي أن سلوك أعضاء النيابة الإدارية يجب أن يعكس ما تتطلبه رسالتهم القضائية من رقي وتحضر، قائلًا: "أوصيكم بأن يكون عملكم ومسلككم عنوانًا للجدية والاحترام وحسن الخُلق، حتى يشعر كل ناخب بالثقة والاطمئنان وهو يباشر حقه الدستوري في بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية."

واختتم رئيس الهيئة رسالته بدعاء لمصر وشعبها، قائلاً: "وفقكم الله وسدد خطاكم، وحفظ مصر قيادةً وشعبًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."

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