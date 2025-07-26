للبنات.. الشروط والتخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2025 – 2026

كتب – أحمد أبو النجا:

أعلنت أكاديمية الشرطة عن فتح باب التقديم للفتيات للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025 – 2026، في عدد من التخصصات العلمية والطبية والقانونية، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لتمكين العنصر النسائي ودعمه في المنظومة الأمنية.

وكشف مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أنه سيتم فتح باب القبول للحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث)، وبكالوريوس التربية الرياضية (للعام السابق 2024 – إناث فقط)، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية للعام الماضي، وبالنسبة للطب البشري، للعامين السابقين، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو الجاري وحتى الخميس الموافق 14 أغسطس المقبل، لمدة 26 يومًا.

وأضاف أن التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق (ذكور وإناث) للعام الجاري 2025، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا في قطاعات الوزارة لهذا العام، سيبدأ من يوم الخميس 31 يوليو الجاري، وحتى الخميس 11 سبتمبر المقبل، لمدة 43 يومًا، لافتًا إلى أن التقديم للالتحاق للجميع سيكون من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

التخصصات المطلوبة للإناث

حددت كلية الشرطة عددًا من التخصصات المطلوبة للإناث لهذا العام، جاءت على النحو التالي:

أولًا: مجموعة الطب

الطب البشري (ماجستير – دكتوراه):

جراحة عامة – جراحة مخ وأعصاب – قلب وصدر – مسالك بولية – قلب وأوعية دموية – عظام – أورام – تجميل – وجه وفكين – باطنة – جهاز هضمي ومناظير – صدرية – رعايات مركزة – أمراض نساء – أنف وأذن – أمراض كُلى – تخدير – رمد – طوارئ – تحاليل طبية – أشعة – أمراض دم – سمعيات – تخاطب – باثولوجي – غدد صماء وروماتيزم.

الطب البشري (حديثو التخرج)

الصيدلة الإكلينيكية (دكتوراه – ماجستير – بكالوريوس)

التمريض (دكتوراه – ماجستير)

ثانيًا: تخصصات أخرى

علوم (بكالوريوس): كيمياء – ميكروبيولوجي – فيزياء – تحاليل طبية – علوم طبية

آداب (ليسانس): مكتبات – علم نفس

تربية (بكالوريوس): علم نفس

لغات (ليسانس): إنجليزي – فرنسي – إسباني – ألماني – روسي – إيطالي – تركي – عبري – صيني

حقوق (ليسانس): ذكور وإناث

اختبارات القبول في كلية الشرطة

أوضح اللواء الدكتور هاني أبو المكارم أن الطالب يمر بعدة مراحل من الاختبارات، تشمل: اختبار القدرات، واختبار المقاس (الطول)، واختبار القوام (الوزن المثالي = الطول – 90)، والكشف الطبي (رمد – عظام – باطنة – جراحة – أسنان وغيرها)، واختبار اللياقة البدنية، واختبار السمات الشخصية، ولجنة الاختيار (الهيئة)، والكشف الطبي المتقدم

وتُجرى جميع الاختبارات عبر البوابة رقم 5 بمقر الأكاديمية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، مع تخصيص مكان مناسب لاستراحة أولياء الأمور أمام البوابة.

تسهيلات للمتقدمين

وأشار اللواء أبو المكارم إلى توفير عدد من التيسيرات للمتقدمين، أبرزها:

إعلان النتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية، والطوابع والدمغات، وتخصيص لجنتين للاستعلام والرد على الاستفسارات، وتوفير كُتيّب إرشادي يشرح خطوات وإجراءات التقديم، وتخصيص خطين هاتفيين لتلقي الاستفسارات من الطلبة وأسرهم: (0224109102) ، و(0224109117)